తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఒక్కడిగా ప్రవేశించిన చిరంజీవి కొణిదెల కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే అద్భుతమైన వటవృక్షంలా మారారు. కేవలం టాలీవుడ్‌కే పరిమితం కాలేదు.. దేశవ్యాప్తంగా అని భాషల ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యారు. ఎంతో మంది సహనటులను ప్రోత్సహించారు. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలోని నటులను సొంత కుటుంబంలా భావించాడు. అలాగే తమ కుటుంబం నుంచి డజను మంది సినిమా పరిశ్రమతో భాగమయ్యేలా చేశారు. మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన హీరోలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా తమ పాపులారిటీని పెంచుకొంటూ వెళ్తున్నారు. అయితే తమ ఫ్యామిలీని దక్షిణాది కపూర్ ఫ్యామిలీ అని అనిపించుకోవాలన్నదే నా కోరిక అంటూ చిరంజీవి వెల్లడించారు.

English summary

Mega Star Chiranjeevi is getting ready with Acharya. He said, wish to see his family as Kapoor family in South film Industry