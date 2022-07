సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు బర్త్ డేను ఎన్నడూ లేని విధంగా సెలబ్రేట్ చేసేందుకు ఫ్యాన్స్‌ సిద్దమవుతున్నారు. ఆగస్టు 9వ తేదీన మహేష్ బాబు తన 47వ జన్మదినాన్ని జరుపుకోనున్నారు. అయితే ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని పలు రకాల కార్యక్రమాలను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిపేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే వరుస విజయాలతో ఉన్న తమ హీరోకు నభూతో నభవిష్యత్ అనే విధంగా ట్రెండింగ్‌కు సిద్దం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ ఏర్పాట్ల మధ్య ప్రముఖ నిర్మాత ఎంఎస్ రాజు చేసిన ట్వీట్‌ ఫ్యాన్స్‌లో మరింత జోష్‌ పెంచింది. ఇంతకు మహేష్ ఫ్యాన్స్ చేస్తున్న హంగామా ఏమిటి? ఎంఎస్ రాజు చేసిన ట్వీట్ ఏంటనే వివరాల్లోకి వెళితే..

Like to watch superstar urstrulyMahesh #Okkadu in theatre on Aug 9th with my dear fan's...pls call me for the show...wll shout with u...dance with u...clap with u...wll make a viral video🤩🤩🤩🤩🤩

English summary

Super Star Mahesh Babu Birthday celebrations: Okkadu, Pokiri to premier as fan show on august 9th in Telugu states. MS Raju tweeted that, Like to watch superstar urstrulyMahesh #Okkadu in theatre on Aug 9th with my dear fan's...pls call me for the show...wll shout with u...dance with u...clap with u...wll make a viral video