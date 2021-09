Manchu Manoj : వాళ్ళని ఎన్ కౌంటర్ చేయండి.. టాలీవుడ్ నుంచి ఆ కుటుంబానికి అండగా!

హైదరాబాద్ లోని సైదాబాద్ సింగరేణి కాలనీలో వెలుగులోకి వచ్చిన దారుణ రేప్ అండ్ మర్డర్ కేసు సంచలనంగా మారింది. ఆరేళ్ల పాప మీద ఒక దుర్మార్గుడు అకృత్యానికి ఒడిగట్టాడు, ముక్కు పచ్చలారని చిన్నారిని రేప్ చేసి చంపేశాడు. ఈ అంశం మీద ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారగా టాలీవుడ్ నుంచి హరీష్ శంకర్ మంచు మనోజ్ ఈ అంశం గురించి స్పందించారు. మంచు మనోజ్ అయితే ఏకంగా ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళుతున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Manchu Manoj to visit a 6-year-old girl's family who died after rape in Hyderabad, as per sources he is also helping them financially.