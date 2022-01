నాన్సెన్స్.. రూమర్లు ప్రచారం చేయొద్దు.. సమంత, చైతు వివాదంపై ఘాటుగా నాగార్జున.. ట్వీట్ వెనుక అసలేం జరిగిందంటే?

దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో టాప్ హీరో, హీరోయిన్లు సమంత, నాగచైతన్య తమ వైవాహిక జీవితానికి ముగింపు పలకడం సినీ వర్గాలనే కాకుండా అభిమానులను, ప్రేక్షకులకు షాక్ గురిచేసింది. అయితే సమంత నుంచి నాగచైతన్య విడాకులు తీసుకొన్న తర్వాత కూడా వారి గురించిన వార్తలకు బ్రేక్ పడలేదు. ఈ మధ్యకాలంలో మీడియాలో సమంత, నాగచైతన్య గురించి వార్తలు, కథనాలు మీడియాలో మరీ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి వార్తలు, రూమర్ల మధ్య తాజాగా సమంత, నాగచైతన్య విడిపోవడంపై నాగార్జున అక్కినేని స్పందించినట్టు ఓ వార్త మీడియాలో గుప్పమన్నది. అయితే ఆ వార్తను ఖండిస్తూ నాగార్జున ట్వీట్ చేశారు. ఆ ట్వీట్ వెనుక అసలు విషయం ఏమిటంటే..

The news in social media and electronic media quoting my statement about Samantha & Nagachaitanya is completely false and absolute nonsense!! I request media friends to please refrain from posting rumours as news. #GiveNewsNotRumours

Nagarjuna Akkineni clarity with tweet on Samantha Ruth Prabhu and Naga Chaitanya divorce contraversy. The news in social media and electronic media quoting my statement about Samantha & Nagachaitanya is completely false and absolute nonsense!! I request media friends to please refrain from posting rumours as news.