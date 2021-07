ప్రతి సామాన్య పౌరుడి తరపున ఇది నా విన్నపం.. పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలపై నిఖిల్ కౌంటర్

యువ హీరో నిఖిల్ సిద్దార్థ్ ఇటీవల కాలంలో సామాజిక అంశాలపై కాస్త ఎక్కువగానే స్పందిస్తున్నారు. కేవలం సహాయలు మాత్రమే చేయకుండా ఏదైనా తప్పు జరిగితే ప్రభుత్వాలను కూడా ప్రశ్నించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇక ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై సామాన్యులు ప్రశ్నిస్తున్న సమయంలో నిఖిల్ కూడా తనదైన శైలిలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై ట్యాక్సులను రద్ధు చేయాలని నిఖిల్ ట్వీట్ చేశాడు.

English summary

Nikhil Siddharth counter tweet on petrol diesel rates. Why Is this happening ? 35 rs Per litre Petrol / Diesel is Costing us 100 Rs plus at the Fuel Pump. The Central & State Taxes on Fuel Must be reduced. 🙏🏽 Sincere Request on behalf of every person suffering from this.