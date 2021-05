Pawan Kalyan ఫ్యాన్స్ రెస్టారెంట్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న జోమాటో ఫోటో

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న స్టార్ హీరోలలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఒకరని స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా ఓపెనింగ్స్ తోనే సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేయగల పవన్ అపజయాల్లో ఉన్నా కూడా అభిమానుల సంఖ్యను తగ్గించుకోలేదు. ఎప్పటికప్పుడు పవర్ స్టార్ పై అభిమానం పెరుగుతూనే ఉంది. ఇక ఇటీవల ఫ్యాన్స్ కు సంబంధించిన పేరుతో ఒక ఫొటో కనిపించడంతో అందరూ షాక్ అవుతున్నారు.

English summary

A photo has gone viral on social media right now. Pawan Kalyan fans appearance on the food delivery app zomato as a fan restaurant surprised everyone. Although it is a regular thing, the photo is going viral on social media.