Pawan Kalyan పవర్ స్టార్ చేతికి రెండు మహిమగల ఉంగరాలు.. వాటి వెనుక కథేంటో తెలుసా?

సినిమా పరిశ్రమలోను, రాజకీయాల్లోను సెంటిమెంట్లకు పెద్దగా ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. జాతకాలు, పూజలు, హోమాలు, మెడలో దండలు, చేతికి ఆభరణాలు ధరించడం చూస్తూనే ఉంటాం. విజయాల కోసం, వ్యక్తిగత ప్రతిష్టను పెంచుకోవడం కోసం జోతిష్యులను, ఆధ్యాత్మిక గురువులను రాజకీయ నేతలు కలవడం ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగానే కనిపిస్తున్నది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తన చేతికి రెండు ఉంగరాలు ధరించడంపై మీడియాలోను, అటు పాలిటిక్స్‌లోను ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతున్నది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Pawan Kalyan is visting Karnool District to help farmers in Andhra Pradesh. In this occasion, He was seen two rings to his hand become debatable in Political circle