టాలీవుడ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ బాహుబలి అనంతరం పాన్ ఇండియా స్టార్ గా నెంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడాని స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. కెరీర్ మొదట్లోనే తన లుక్కుతో అమ్మాయిల మనసు దోచుకున్న రెబల్ స్టార్ మెల్లగా అందరికి డార్లింగ్ అయిపోయాడు. బాహుబలి వరకు కూడా ప్రభాస్ లుక్కుపై ఏనాడు విమర్శలు రాలేదు. కానీ సాహో సమయంలో మాత్రం కొన్ని సన్నివేశాల్లో ప్రభాస్ కనిపించిన విధానం షాక్ కు గురి చేసింది. ఇక ప్రస్తుతం అభిమానులు ఒక ఫొటోను వైరల్ చేస్తూ ఇలాంటి ప్రభాస్ లుక్కు కావాలి అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

English summary

Needless to say, Tollywood Rebel star Prabhas Bahubali continues to be the number one Pan India star after all. But the way Prabhas appeared in some scenes during Saho came as a shock. Now fans are going viral on a photo and commenting that they want a similar Prabhas look.