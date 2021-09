RRR నుంచి కీలక సీన్ లీక్.. ఎన్టీఆర్ ను కొరడాతో కొట్టి ఏడ్చిన చరణ్.. అసలు కధ ఏంటంటే?

టాలీవుడ్ లో ఇప్పుడు మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమా ఏదైనా ఉంది అంటే అది రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా అని చెప్పక తప్పదు. ఈ సినిమా ప్రకటన వచ్చిన నాటి నుంచి ఈ సినిమాకు సంబంధించి రోజు ఏదో ఒక వార్త బయటకు వస్తూనే ఉంది. అయితే తాజాగా లీకైన విషయం మాత్రం సినిమా మీద భారీ అంచనాలు పెంచేస్తుంది. అసలు ఈ సినిమా మీద ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అనే వివరాల్లోకి వెళితే

షర్ట్ బటన్స్ తీసేసి షాకిచ్చిన ధన్య బాలకృష్ణ: హాట్ హాట్ ఫోజులతో రెచ్చిపోయిన సుధీర్ లవర్

English summary

Ever since the announcement of the RRR movie, there has been some news coming out today regarding this movie. However, the latest leaked content raises huge expectations on the film.