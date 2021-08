RRR షూటింగ్లో ఎన్టీఆర్ కంటికి గాయం.. ఆ వీడియోతో లీక్.. ఏమైందో చెప్పిన యూనిట్!

కేవలం తెలుగు ప్రేక్షకులు కాక భారతదేశం మొత్తం ఎదురుచూస్తున్న సినిమా ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఆర్ ఆర్ అని చెప్పక తప్పదు.. దర్శకధీరుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోగా అలియా భట్, ఒలీవియా మోరిస్ హీరోహీరోయిన్లుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా మీద ప్రకటించిన నాటి నుంచి భారీగా అంచనాలు నెలకొని ఉన్నాయి.. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ లో ఎన్టీఆర్ కంటికి గాయం అయిందని ఆ గాయం గురించిన చర్చ నిన్నటి నుంచి జరుగుతూ వస్తుంది. ఆ విషయం మీద ఆర్ఆర్ఆర్ యూనిట్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ప్రగతి గ్లామర్ లుక్స్.. నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా బ్యూటీఫుల్ స్టిల్స్

English summary

The discussion about the injury to the NTR eye during the shooting of the RRR movie has been going on since yesterday. The RRR unit gave clarity on the matter.