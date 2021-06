అభిమానుల బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బులు వేసిన సూర్య.. అందుకే అతనంటే పడి చచ్చేది

కోలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫ్యాన్స్ వార్ అనేది ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. దాదాపు అక్కడ స్టార్ హీరోలందరికి కూడా హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువగానే ఉన్నారు. ఇక హీరోలు కూడా అభిమానులను అంతే ప్రేమతో ఇష్టపడతారు. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వీలైనంత వరకు సహాయం చేసేందుకు ట్రై చేస్తారు. ఇక కార్తీ సూర్య కూడా ఇటీవల డైరెక్ట్ గా అభిమానుల బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బులు వేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Actor Suriya has donated 12.5 lakhs to 250 members of his fans club. He gave Rs 5000 each to 250 members and the amount has been directly credited to their bank accounts.