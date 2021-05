హీరోగా బిజీ అవుతున్న జాంబిరెడ్డి తేజ.. ఏకంగా బడా బ్యానర్ లో లక్కీ ఛాన్స్

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో కొత్తగా వచ్చే హీరోలు నిలదొక్కుకోవడం అంటే అంత సాధారణ విషయం కాదు. గతంలో ఎప్పుడు లేని విదంగా పోటీ తీవ్రత మరింత ఎక్కువయ్యింది. ఈ రోజుల్లో జనాలను ప్రతి సినిమాతో ఎట్రాక్ట్ చేస్తేనే ఒక స్థిరమైన మార్కెట్ సెట్టవుతుంది. ఇక ఇప్పుడు అదే తరహాలో కెరీర్ ను సెట్ చేసుకుంటున్నాడు తేజ సజ్జ. ఒకప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చక్రం తిప్పిన విషయం తెలిసిందే.

ఇంద్ర సినిమాతోనే తేజకు మంచి క్రేజ్ దక్కింది. ఇక లక్ష్మీ సినిమాలో చిన్నప్పటి వెంకటేష్ గా కూడా మంచి నటనతో పలు అవార్డులు కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇక చాలా కాలం తరువాత సమంత ఓ బేబి సినిమాలో ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ లో నటించిన తేజ ఆ తరువాత జాంబీ రెడ్డి సినిమాతో సోలో హీరోగా క్రేజ్ అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా హిట్టవ్వడంతో మంచి ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి.

ప్రస్తుతం ఆఫర్స్ ఎక్కువగా వస్తుండడంతో తేజ చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పటికే సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ లో చేసిన ఇష్క్ సినిమా విడుదలకు సిద్దంగా ఉండగా శివాని రాజశేఖర్ తో కలిసి నటిస్తున్న మరో మూవీ కూడా రెడీ అవుతోంది.

ఇక ఇటీవల వైజయంతి బ్యానర్ లోనే మరో సినిమా చేయడానికి ఒప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ ప్రతిష్టాత్మక ప్రొడక్షన్ లో వచ్చిన చూడాలని వుంది సినిమా ద్వారానే తేజ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా వెండితెరకు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇక ఇప్పుడు అదే బ్యానర్ కు చెందిన స్వప్న సినిమాస్ లో హీరోగా సినిమా చేసేందుకు ఒప్పుకున్నట్లు సమాచారం.

English summary

It is not uncommon for newcomer heroes to thrive in the Tollywood industry. The intensity of competition has become more intense than ever before. These days a stable market is set up if the masses are attracted to every movie. Now Teja Sajja is setting a similar career. It is well known that once upon a time there was a time when the wheel turned as a child artist.