దటీజ్ విజయ్ దేవరకొండ.. పోటీగా స్టార్ హీరోలున్నా బెదరకుండా.. చెప్పి మరీ కొట్టాడుగా!

టాలీవుడ్ రౌడి స్టార్ గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ అందుకున్న విజయ్ దేవరకొండ నెక్స్ట్ ప్రతి ఏడాది తన స్థాయిని అంతకంతకు పెంచుకుంటూ వెళుతున్నాడు. ఎంతో కష్టపడి ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి స్టార్ హీరో వరకు వచ్చిన విజయ్ ఇటీవల మరోసారి తన సత్తా చాటుకున్నాడు. అలాగే తన మీద తనకున్న నమ్మకాన్ని కూడా ఒక్క మాటలో అర్థమయ్యేలా చేశాడు.

English summary

Vijay Devarakonda's name has once again entered the trending list on social media with the Hyderabad Times Most Desirable Man title for the year 2020. However, fans are commenting that the title will be his next year as well and that Vijay has given clarity on this last year.