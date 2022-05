అమ్మను హత్తుకొని విజయ్ దేవరకొండ ఎమోషనల్.. నా కోసం పోరాడుతున్నారు అంటూ..

టాలీవుడ్ రౌడి స్టార్ గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును అందుకున్న విజయ్ దేవరకొండ తన అభిమానులను ఎంతగా లైక్ చేస్తాడో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. కరోనా లాక్ డౌన్ టైమ్ లో కూడా అతను ఎంతోమందికి సహాయం చేశాడు. ఇప్పటికి కూడా లేని వారికి తనవంతు సహాయం చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు. మంగళవారం విజయ్ దేవరకొండ తన 33వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ సెలబ్రెటీలు అభిమానులు కూడా ఆయనకు ప్రత్యేకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

ఇక విజయ్ దేవరకొండ ఒకవైపు ఫ్యామిలీ, మరోవైపు అభిమానులు చూపిస్తున్న ప్రేమకు ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఇక సోషల్ మీడియాలో తన తల్లిని హత్తుకుని ఉన్న ఒక ఫొటోను పోస్ట్ చేసి ఈ విధంగా స్పంధించాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.. విజయ్ ఈ విధంగా స్పందించారు.

నాకు 15 ఏళ్ల వయసులో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవడం మానేసిన వ్యక్తికి - మీ ప్రేమ నన్ను వారి పట్ల శ్రద్ధ చూపేలా చేసింది.. అని విజయ్ తన తల్లి గొప్పతనం గురించి చెప్పారు.

ఇక 8 సంవత్సరాల క్రితం మీకు నా పేరు, నా ఉనికి గురించి తెలియదు అంటూ ఈ రోజు మీరు నన్ను ఉత్సాహపరుస్తారని అలాగే నాకు మద్దతు ఇస్తున్నారని నా కోసం పోరాడుతున్నారని విజయ్ తెలిపారు. ఇక నన్ను ఎంతగానో నమ్ముతున్నారని మీలో చాలా మంది నాకు ఎనలేని లేని ప్రేమను ఇస్తున్నారు అంటూ నేను మీకు మళ్ళీ ఆ ప్రేమను ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నట్లు.. పేర్కొన్నారు.

ఫైనల్ గా ఎదో ఒక విధంగా తన ప్రేమను తిరిగి ఇస్తానని చెప్పిన విజయ్ నేను అనుభూతి చెందుతున్న ప్రేమ, మీరు నా నుండి అనుభూతి చెందుతారని అన్నారు. ఆరోగ్యంగా ఉండండి, సంతోషంగా ఉండండి అలాగే పోరాడుతూ ఉండండి.. అని నటుడు తన ప్రియమైన తల్లి గురించి కూడా ఎమోషనల్ గా పోస్ట్ చేశాడు. ఇక విజయ్ దేవరకొండ తన పుట్టినరోజును శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన VD 11 సెట్స్‌లో అద్భుతంగా జరుపుకున్నాడు. సమంత కూడా విజయ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన స్పెషల్ విషెస్ ను అందించింది.

I just want to let you know, it shall be returned. One way or another, the love I feel from you, you shall feel from me ❤️



Stay healthy, stay Happy & keep fighting :)



Full love,

Your man

Vijay Deverakonda.