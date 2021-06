సూపర్ పవర్ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ్ మరోసారి రికార్డు సృష్టించారు. హైదరాబాద్ టైమ్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించే 30 మంది మోస్ట్ డిజైరబుల్ మెన్, 2020 జాబితాలో విజయ్ దేవరకొండ టాప్‌ స్థానంలో నిలిచారు. ఇక టాలీవుడ్‌కు చెందిన యువ హీరోలకు కూడా ఈ జాబితాలో స్థానం లభించింది. విజయ్ దేవరకొండ సాధించిన రికార్డు ఏమిటి? టాలీవుడ్ హీరోలు ఎవరెవరు ఉన్నారనే విషయంలోకి వెళితే...

English summary

Vijay Deverakonda wins Hyderabad Times 30 Most Desirable Men 2020 title. First person to win it 3 times in a row in the history of most desirable. Ram, Jr NTR, Ram Charan are in the list