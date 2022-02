ప్రతిభావంతుడైన యువ నటుడు నాగ అన్వేష్ త్వరలోనే ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడు. తన మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయితో వివాహ నిశ్చితార్థం శనివారం అంగరంగవైభవంగా జరిగింది. హైదరాబాద్‌లో ప్రైవేట్ ఈవెంట్‌గా జరిగిన నాగ అన్వేష్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌కు ఇరు కుటుంబాలతోపాటు స్నేహితులు, సన్నిహితులు, శ్రేయోభిలాషులు హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వేడుక వివరాల్లోకి వెళితే..

నాగ అన్వేష్ కొంతకాలంగా తనకు సుపరిచతమైన కావ్య అనే అమ్మాయితో ప్రేమలో ఉన్నాడు. తమ ప్రేమ వ్యవహారాన్ని కావ్య, నాగ అశ్విన్ కుటుంబ సభ్యుల దృష్టికి తీసుకురాగా ఇరు కుటుంబాలు ఆమోదం తెలపడంతో వారి లవ్ మ్యాటర్‌ సుఖాంతమైంది. ఇక కావ్య తండ్రి ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ అపర్ణ కంపెనీ డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్ కావడం గమనార్హం. నాగ అన్వేష్ తండ్రి సింధూర పువ్వు కృష్ణారెడ్డి అనే విషయం తెలిసిందే.

ఫిబ్రవరి 19వ తేదీ శనివారం ఎంగేజ్‌మెంట్ తర్వాత పెళ్లికి కూడా ఏర్పాట్లు చేయడంలో ఇరు కుటుంబాలు నిమగ్నమయ్యాయి. మే చివరి వారంలో మారిషస్‌లో జరిగే డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్‌కు ఏర్పాట్ల జోర్లు మొదలుపెట్టారు. త్వరలోనే అధికారికంగా వివాహ తేదీలను ప్రకటించనున్నారు.

నాగ అన్వేష్ విషయానికి వస్తే.. బాలనటుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి ప్రవేశించాడు. చిన్నతనంలోనే అద్భుతమైన చాటుకొని సినీ వర్గాల మెప్పుపొందాడు. వెంకటేష్ నటించిన ఇంట్లో ఇల్లాలు, వంటింట్లో ప్రియురాలు చిత్రంలో బాలనటుడిగా తన ఫెర్ఫార్మెన్స్‌తో ఆకట్టుకొన్నాడు. ఆ తర్వాత వినయ్యా రామయ్యా చిత్రం ద్వారా హీరోగా మారాడు. ఆ తర్వాత ఎంజెల్ సినిమాలో నటించాడు. ఏంజెల్ చిత్రంతో హీరోగా అందరి మెప్పును పొందడమే కాకుండా తనకంటూ అభిమానులను సంపాదించుకొన్నాడు.

English summary

Young hero Naga Anvesh is going to tie the knot to her lover Kavya. Their engagement function happend in hyderabad on February 19th. Marriage will took place in May last week as destination wedding in Mauritius.