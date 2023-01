తెలుగుతోపాటు దక్షిణాది చిత్రాల్లో నటించి మంచి పాపులారిటిని సంపాదించుకొన్న ఆశాసైనీ అలియాస్ ఫ్లోరా సైనీ మరోసారి తన ప్రియుడు పెట్టిన చిత్రహింసలను, నరకాన్ని బయటపెట్టింది. బాలీవుడ్ నిర్మాతతో అక్రమ బంధం కారణంగా వ్యక్తిగతంగా, ప్రొఫెషనల్‌గా, మానసికంగా, శారీరకంగా నష్టపోయాను. జీవితం తలకిందులైందని చెప్పింది. ఇటీవల బాలీవుడ్ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన ప్రియుడి వేధింపుల గురించి ఓ వీడియోలో చెబుతూ..

English summary

Actress Flora Saini opened up about her abusive relationship with Gaurang Doshi, which lasted for 14 months. She said, He hits on my face and punch my private parts. He took my phone and forced me to quit work.