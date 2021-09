తలకు గన్ పెట్టి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ దోపిడీ.. సినీ ఫక్కీలోనే రేప్ చేస్తారని రాత్రంతా అల్మారాలో!

ఒక బాలీవుడ్ నటి ఢిల్లీ ఒక భయంకరమైన సంఘటన ఎదుర్కొన్నారు. అచ్చం సినిమాల్లో జరిగినట్టే ఢిల్లీలోని శాస్త్రి నగర్‌లోని గన్ పాయింట్ లో బాలీవుడ్ నటిని అటకాయించిన కొందరు దొంగలు సుమారు రూ .7 లక్షలు దోచుకున్నారు. షాకింగ్ గా అనిపిస్తున్న ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Nikita Rawal was held hostage at gunpoint in Delhi and robbed of Rs 7 lakh, actress recalls the incident and said that she dreaded getting raped.