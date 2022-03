Alia Bhatt: ఎట్టకేలకు పెదవి విప్పిన అలియా భట్ .. ఆ పోస్టులు అందుకే డిలీట్ చేశానంటూ!

దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన RRR సినిమా గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. సినిమా విడుదల అయ్యి వారం రోజులు అవుతున్నా సరే ఇప్పటికీ సినిమా థియేటర్లు హౌస్ ఫుల్ నడుస్తున్నాయి అంటే సినిమాకు క్రేజ్ ఎలా ఉంది అనేది అర్ధం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ సినిమాలో ఎక్కువగా రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ నటన గురించి ప్రత్యేకంగా చర్చ జరుగుతోంది.

కానీ సినిమాలో తన పాత్ర పరిధి తగ్గించిన కారణంగా అలియా భట్ అలిగిందని రాజమౌళిని సోషల్ మీడియాలో అన్ ఫాలో చేయడమే కాక ఆ సినిమాకు సంబంధించిన అన్ని పోస్టులు డిలీట్ చేసిందని ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఈ విషయం మీద ఎట్టకేలకు అలియా భట్ నోరు విప్పింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Alia Bhatt gave clarity on her social media to deny the rumors of her being upset with the makers of RRR.