దక్షిణాదిలో అందాల తార అమలా పాల్ బికినీ ఫోటోలు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రకాల మీడియాలో హల్‌చల్ చేశాయి. ఆమె అందాల ఆరబోత ప్రత్యేక ఆకర్షణగానే కాకుండా గ్లామర్ ట్రీట్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే తన బికినీ అందాల ప్రదర్శనను సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేయడంపై ఘాటుగా స్పందించింది. ఒకరి ఇష్టాలను మరొకరిపై రుద్దడం సరికాదు అంటూ రివర్స్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. అయితే బికినీ ఫోటోలపై చేసిన ట్రోలింగ్ గురించి అమలా పాల్ ఏమని స్పందించారంటే..

English summary

Amala Paul sharp reactions on trolling her boho bikini dressing. she wrote, She would lead her life the way she wants. Therefore stop targeting women on social media. A woman dresses as per her wish and her own choice, no one has any business dictating about a girl's dressing.