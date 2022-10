మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన గాడ్‌ఫాదర్ చిత్రం భారీ విజయం దిశగా పరుగులు పెడుతున్నది. మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ నటించిన లూసిఫర్ మూవీ చిత్రం ఆధారంగా గాడ్‌ఫాదర్ సినిమా రూపొందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్‌‌లో భాగంగా భారీ యాక్షన్‌తోపాటు ఓ ఐటెం సాంగ్‌‌ను క్రేజీగా ప్లేస్ చేశారు. అయితే ఈ పాటలో అందాల ఆరబోతతో యువకుల్లో గుండెల్లో గిలిగింతలు పెట్టిన బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఎవరంటే...

English summary

Bollywood heroine Warina Hussain, who made the audience go insane over her dance moves in the song "Gulebakavali" from the Telugu film "Bimbisara", has taken the South Indian film industry by storm. She became an instant rage amongst the South audiences. Once again, she is making our hearts skip a beat with her dance moves in a famous Tollywood film, "GodFather". The movie stars megastar Chiranjeevi and Nayanthara.