పఠాన్ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తున్న నేపథ్యంలో యష్ రాజ్ ఫిలింస్, చిత్ర యూనిట్ ముంబైలో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో షారుక్ ఖాన్, దీపిక పదుకోన్, జాన్ అబ్రహంతోపాటు చిత్రంలో నటించిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమోషన్ అయిన దీపిక పదుకోన్ మాట్లాడుతూ కంటతడి పెట్టారు. దీపిక పదుకోన్ ఏం మాట్లాడిందంటే..

English summary

Deepika Padukone gets emotional about Shah Rukh Khan and Pathaan movieSRK, Deepika said, 'I wouldn't be here had it not been for him',