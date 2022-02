బిగ్‌బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో అందాల భామ దివి వద్యా జీవితాన్నే మార్చివేసింది. కొన్ని వారాలపాటు బిగ్‌బాస్ తెలుగు 4లో తన అందచందాలతో ఆకట్టుకొన్న దివి బుల్లి తెర ప్రేక్షకులనే కాకుండా సెలబ్రిటీలను, సాధారణ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొన్నారు. ఇక బిగ్‌బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత దివి కెరీర్ గ్రాఫ్ అనూహ్యంగా పెరిగిపోయింది. వరుసగా సినిమాలతో బిజీగా ఉంటూనే తాజాగా గోవాలో తన అందచందాలతో మరోసారి దివి ఆటకొట్టుకొన్నది. బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి వద్యా గురించి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Divi Vadthya has vacationed in Goa Recently. Her Photographs raises heat in Social media. He has seen with blue t shirt and denim shorts photos goes viral in Instagram