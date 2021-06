HBD Sonam Kapoor: 14వ ఏట నుంచే అరుదైన వ్యాధి బారినపడి.. ఎంట్రీ కోసం 35 కిలోలు తగ్గిన సంగతి తెలుసా?

బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్‌కు సోనమ్ కపూర్, రియా కపూర్, హర్షవర్ధన్ కపూర్ అనే ముగ్గురు పిల్లలున్న విషయం తెలిసిందే. వీరిలో సోనమ్ హీరోయిన్‌గా మారి మంచి పేరు తెచ్చుకోగా రియా నిర్మాతగా మంచి పేరును తెచ్చుకుంది. హర్షవర్ధన్ కపూర్ హీరోగా ఇప్పుడిప్పుడే బాలీవుడ్‌లో నిలదొక్కుకుంటున్నాడు. అయితే ఈరోజు పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న సోనమ్ కపూర్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

English summary

Today Sonam Kapoor celebrating her birthday. she made her debut with 'Saawariya' directed by Sanjay Leela Bhansali opposite Ranbir Kapoor. do you know she lost 35 kgs weigt for her debut.