తన స్వార్థం కోసం కాజల్ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్న మాజీ హీరోయిన్.. గుడ్ న్యూస్ ఎప్పుడంటే?

టాలీవుడ్ చందమామగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకున్న కాజల్ అగర్వాల్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఏళ్ళు గడుస్తున్నా కూడా అదే తరహా స్టార్ ఇమేజ్ తో కొనసాగుతోంది. అయితే ఇటీవల పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత కూడా ఆమె ఇమేజ్ ఏ మాత్రం డ్యామేజ్ అవ్వలేదు. ఇక కాజల్ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలని ఒక మాజీ హీరోయిన్ చాలా బలంగా కోరుకుంటోందట. అందులో ఒక మంచి స్వార్థం కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Kajal Agarwal, who has made a name for herself as a Tollywood chandamama, has been in the industry for years and continues to do so with a similar star image. However, her image has not been damaged even after her recent marriage. Kajal is a former heroine who wants to be pregnant. There seems to be a good deal of selfishness in that as well.