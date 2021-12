అందాల భామ.. 'మిర్చి' లాంటి సుందరి, తెలుగు తెరపై తన అభినయంతో ఆకట్టుకొన్న హంసా నందినికి జీవితంలో అతిపెద్ద సమస్య ఎదురైంది. తనను ప్రాణాంతక వ్యాధి ముట్టడించినా ఏ మాత్రం ధైర్యం కోల్పోకుండా మానసికంగా మహమ్మారిపై విజయం సాధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అని చెప్పిన విషయాలపై సినీ ప్రముఖులు హంసా నందినిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఆమె తన సోషల్ మీడియా పోస్టులో ఏం వెల్లడించారంటే..

English summary

Hamsa Nandini instagram post viral after she diagnosed with Grade III Invasive Carcinoma Breast Cancer. She post that, 4 months ago, I felt a tiny lump in my breast. That very moment I knew that my life was never going to be the same. 18 years ago I had lost my mom to a dreadful disease and I had since lived under its dark shadow. I was scared.