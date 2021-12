Katrina Kaif Wedding ఏడు గుర్రాల రథంలో పెళ్లి కొడుకు.. 14వ శత్దాబ్దం నాటి కోటలో ప్రత్యేకంగా మండపం

బాలీవుడ్ తారలు వికీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ పెళ్లికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. రాజస్థాన్‌లో రాయల్‌గా జరిగే స్టార్ సెలబ్రిటీ వివాహానికి సర్వం సిద్దమయ్యాయి. ప్రైవేట్ కార్యక్రమంగా జరిగే ఈ పెళ్లికి అతికొద్ది మంది సన్నిహితులు, స్నేహితులు, సినీ ప్రముఖులను ఆహ్వానించినట్టు తెలిసింది. అయితే అనేక ఆంక్షల మధ్య కత్రినా, వికీ కౌశల్ ఒక్కటవ్వబోతున్నారు. ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీ కోసం...

English summary

Heroine Katrina Kaif and Hero Vicky Kaushal Wedding at 14th Century's Six Senses Fort Barwara of Rajasthan. As per Reports, Sangeet on December 7th, Mehandi on December 8th, Marriage on December 9th, Reception will be on December 10th.