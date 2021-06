ఇండస్ట్రీ క్రూరమైనది.. ఇక్కడ లెక్కలు ఇంతే... ఇలియానా సంచలన వ్యాఖ్యలు!

తెలుగులో ఓ సామెత ఉంటుంది. ఏరు దాటే దాకా ఓడ మల్లన్న ఏరు దాటాక బోడి మల్లన్న అని, అంటే అవసరం ఉన్నంత వరకు ఒకలా మాట్లాడడం అవసరం అయిపోయాక ఒకలా మాట్లాడడం ఈ రోజుల్లో చాలా కామన్ అయిపోయింది.. మరీ ముఖ్యంగా హీరోయిన్ గా పలు అవకాశాలు దక్కించుకుని టాప్ హీరోయిన్ గా ఇలియానా ఇప్పుడు క్రేజ్ తగ్గాక సినీ పరిశ్రమ మీద చేసిన కామెంట్స్ సంచలనం రేపుతున్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Ileana D’ Cruz, recently made sensational comments on the world of cinema. Ileana, In a recent interview she said that industry is terrible at preserving an actor’s image and career. she said that once image was gone, you have to wait for chances.