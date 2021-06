శ్రీలంకలో పుట్టి బాలీవుడ్‌లో గ్లామర్ పంట పండిస్తున్న ముద్దుగుమ్మ జాక్వలైన్ ఫెర్నాండేజ్ దశ తిరిగినట్టే కనిపిస్తున్నది. గతంలో ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం, డేటింగ్, అఫైర్లపై ఎన్నో రూమర్లు, గాసిప్స్ వచ్చినా పెద్దగా ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. కానీ తాజాగా బాలీవుడ్ మీడియాలో వచ్చిన కథనం మాత్రం విస్తృతంగా ప్రచారమవుతున్నది. జాక్వలైన్ ఫెర్నాండేజ్ డేటింగ్ వ్యవహారంలోకి వెళితే....

English summary

Bollywood actress Jacqueline Fernandez is dating with South Business man: This Actress posses and ready to move into Rs 175 crore Bungalow at Juhu sea face. They hired a France Interior designer for modifications of home.