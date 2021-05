'చిట్టి' రచ్చ మామూలుగా లేదుగా..రాత్రుళ్ళు కూడా పడుకోనివ్వకుండా..స్పెషల్ ట్రీట్!

జాతిరత్నాలు సినిమాతో హీరోయిన్ గా పరిచయమయిన హైదరాబాదీ బ్యూటీ ఫరియా అబ్దుల్లా మొదటి సినిమాతోనే హిట్ కొట్టింది. నిజానికి ఫరియా అబ్దుల్లా యూట్యూబర్‌గా పరిచయమే. కానీ ఈ భామ జాతిరత్నాలు సినిమాతో ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరైంది. ఈ సినిమాలో చిట్టి పాత్రలో నటించిన ఫరియా అబ్దుల్లా కుర్రాళ్ళ మనసు దోచేసింది. అందం పాటు తనదైన అభినయంతో యువకుల మనసు దోచేసింది ఈ భామ. తాజాగా ఆమె తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ఒక మిడ్ నైట్ డ్యాన్స్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Hyderabadi actress Faria Abdullah won the hearts of her fans with her cute looks and impressive performance in the Jathi Ratnalu. Last night, as Hyderabad was in the pre-monsoon rain, this beauty took to Instagram and wowed her fans with her dancing skills.