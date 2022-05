అందాల భామ కాజల్ అగర్వాల్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది. ఆచార్య సినిమా రిలీజ్ సమయంలో కాజల్ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇటీవలే పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన కాజల్ తాజాగా తన గ్లామర్ డోస్ తగ్గలేదనే సంకేతాలను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది. తాజాగా కాజల్ షేర్ చేసిన ఫోటోలో ఆమె స్కిన్ షో ఎలా ఉంది ఓ సారి మీరే లుక్కేయండి...

English summary

Kajal Aggarwal's photo with leg slit cotton gown goes viral. She posted a photograph after delivery to baby boy. She looks stunning and great on the social media.