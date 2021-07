Prabhas కోసం కాజల్ సంచలన నిర్ణయం: అందాల విందు చేయడానికి సిద్ధం..!

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో దాదాపు పదేళ్లుగా హవాను చూపిస్తూ సత్తా చాటుతోంది కాజల్ అగర్వాల్. కెరీర్ ఆరంభంలోనే అందంతో పాటు యాక్టింగ్‌తో ఆకట్టుకున్న ఈ బ్యూటీ.. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఏకధాటిగా సినిమాలు చేస్తూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే దాదాపు అందరు హీరోలతోనూ నటించింది. అదే సమయంలో వేరే భాషల్లోనూ హవాను చూపించింది. ఇక, ఇటీవలే వివాహం చేసుకున్న ఈ స్టార్ హీరోయిన్.. వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా కాజల్ అగర్వాల్.. ప్రభాస్ కోసం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుందట. ఆ సంగతులు మీ అందరి కోసం!

Tollywood Star Heroine Kajal Aggarwal Now Doing a Film with Akkineni Nagarjuna Under Praveen Sattaru Direction. Now She Say OK To Special Song in Prabhas's Salaar Movie.