దక్షిణాదిలో గ్లామర్‌తోనే కాకుండా ఫెర్ఫార్మెన్స్‌తో అద్భుతమైన ప్రతిభను చాటుకొన్న హీరోయిన్లలో కీర్తి సురేష్ ఒకరు. నట వారసత్వాన్ని, సినీ నేపథ్య కుటుంబం నుంచి సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించారు. అయితే చిన్న చిన్న పాత్రలతో ఆలరిస్తూ స్టార్ హీరోయిన్ రేంజ్‌కు ఎదిగారు. దక్షిణాది సినిమా పరిశ్రమలో తనకంటూ ఓ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకొన్నారు. తాజాగా ఆమె నటించిన ఓ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నది. ముద్దుగా బొద్దుగా ఉన్న ఈ భామ ఇటీవల సన్నజాజిలా మారింది. మెరుపు తీగల మారిన కీర్తీ సురేష్ వ్యక్తిగత, ప్రొఫెషనల్ విషయాల్లోకి వెళితే..

Actress Keerthy Suresh will next be seen in a woman-centric sports rom-com film Good luck Sakhi, where she played the role of a shooter. Aadhi Pinisetty will be seen as male lead, while Jagapathi Babu essayed a crucial role in the film boasts proudly of a female dominated crew lead by co-producer Shravya Varma.