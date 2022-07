ఉప్పెన చిత్రంలో బేబమ్మగా తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకొన్న కృతిశెట్టి వరుస చిత్రాలతో దూసుకెళ్తున్నది. ప్రస్తుతం ఏడాదిలో శ్యామ్ సింగరాయ్, తాజాగా ది వారియర్ చిత్రాల్లో తమ గ్లామర్ పంట పండించింది. ఇక మరోసారి స్టైలిష్ లుక్‌తో మాచర్ల నియోజకవర్గం చిత్రంతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో గిలిగింతలు పెట్టేందుకు సిద్దమవుతున్నది. ఈ సినిమా యూనిట్ రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. కృతి శెట్టి ఫస్ట్ లుక్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Introducing Krithi Shetty as Swathi, her first look from the movie has been unveiled. The actress looks stylish in trendy yellow outfit with shades on. She can be seen enjoying her coffee here. Krithi Shetty is playing the leading lady opposite Nithiin in the Macherla Niyojakavargam movie and she has got a meaty role.