Mehreen Pirzada engagement break up: అలా ప్రచారం చేస్తే చట్టపరమైన శిక్ష.. మెహ్రీన్ మాజీ భవ్య వార్నింగ్

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మెహ్రీన్ పిర్జాదా పెళ్లి విషయంలో అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందని అనుకొంటున్న సమయంలో ఆమె జీవితం ఒక్కసారిగా కుదుపుకు లోనైంది. ఊహించని విధంగా మెహ్రీన్ పిర్జాదా పెళ్లి నిశ్చితార్థం బ్రేకప్ కావడం సినీ వర్గాల్లోను, అభిమానుల్లో చర్చకు దారి తీసింది. ఈ క్రమంలో మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై ఆవేదన చెందుతూ హర్యానా మాజీ సీఎం కుమారుడు భవ్య బిష్ణోయ్ తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌ పోస్టులో క్లారిటీ ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించారు. ఆ పోస్టులో భవ్య ఏం చెప్పారంటే...

పొట్టిగౌనులో అనసూయ హాట్ ఫోటో షూట్.. అదిరే అందాలతో హొయలు పోతూ!

English summary

Tollywood actress Mehreen Pirzada engagement break up: Bhavya Bishnoi warns rumours spreaders. Bhavya Bishnoi also issued a statement on breaking off the engagement with Mehreen. He also said that if he comes across anyone spreading lies then he will personally take legal action and hold the person accountable.