One month for Samantha divorce: గొప్ప పోరాటయోధురాలిని.. దేనికి తలవొగ్గను.. సమంత ఎమోషనల్ పోస్ట్

దక్షిణాదిలో స్టార్ కపుల్ సమంత, నాగచైతన్య అక్కినేని విడాకులు తీసుకోవడం అందర్నీ షాక్ గురిచేసింది. కొద్ది నెలలుగా మీడియాలో వస్తున్న రూమర్లకు తెరదించుతూ అక్టోబర్ 2వ తేదీన తామిద్దరం వైవాహిక జీవితానికి ముగింపు పలుకుతున్నామని సమంత, నాగచైతన్య సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించడం దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే నవంబర్ 2వ తేదికి సమంత, నాగాచైతన్య విడాకులు తీసుకొని నెల రోజులైంది. ఈ నేపథ్యంలో తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్ అకౌంట్‌లో భావోద్వేగమైన పోస్టు పెట్టారు. ఆ పోస్టు వివరాల్లోకి వెళితే..

One month for Samantha divorce: She posted that I am strong I am resilient I'm not perfect I'm the perfect me I never give up I am loving I am determined I am fierce I am human I am a warrior