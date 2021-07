Pooja Hegde ఆ అనుభవం నన్ను మార్చేసింది.. తిరిగి ఇచ్చేయాల్సిందే అంటూ బుట్ట బొమ్మ ఎమోషనల్

బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్‌లో అగ్ర హీరోలతో ప్రాజెక్టులు సెట్ చేసుకొంటూ భారీగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకొంటున్న స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే సమాజ సేవలో నిమగ్నమయ్యేందుకు నిర్ణయం తీసుకొన్నారు. షూటింగులతో బిజీగా ఉంటూనే సమాజానికి తన వంతుగా సేవ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకొన్నట్టు బుట్ట బొమ్మ ప్రకటించారు. తన కంటూ స్థానం ఇచ్చిన ప్రేక్షకులు, ప్రజల రుణం తీర్చుకొనేందుకు ఓ సంస్థను ఆరంభించారు. ఆ ఫౌండేషన్ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Actress Pooja Hegde starts All about Love foundation with her friends to give helping Hand for Corona Victims. She said, I thought people should give me money back in some way.