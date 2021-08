Priyanka Chopra కు అరుదైన గౌరవం.. దీపిక పదుకోన్ స్థానంలో గ్లోబల్ ఐకాన్.. రానా దగ్గుబాటి ట్వీట్ వైరల్!

బాలీవుడ్‌లో గ్లోబల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా‌కు సముచితమైన గౌరవం దక్కింది. MAMI ముంబై ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌‌కు చైర్ పర్సన్‌గా ఆమె ఎంపికయ్యారు. ఇంతకు ముందు ఈ పదవిలో బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ దీపిక పదుకోన్ కొనసాగారు. ఆమె నుంచి ప్రియాంక చోప్రా పదవికి సంబంధించిన బాధ్యతలు చేపట్టడంతో ఆమెను బాలీవుడ్ ప్రముఖులు అభినందించారు. ముంబై ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2021లో అక్టోబర్‌లో ప్రారంభం కానున్నది. ఈ సందర్భంగా రానా దగ్గుబాటి చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అయింది.

English summary

Global Icon and Bollywood actress Priyanka Chopra elected as chairperson for Mami Mumbai film Festival. In this occassion, Rana Tweeted that, A new chapter begins. Thrilled to welcome priyankachopra, AnjaliMenonFilm and shividungarpur to the MumbaiFilmFest Board of Trustees. We are stepping up and stepping out with hope. We are now OPEN.