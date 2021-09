Rashi Khanna : తొలిసారిగా ఘాటు అందాల విందు.. బ్యాక్ లెస్ టాప్ తో సైడ్ యాంగిల్లో అరాచకం!

కాస్త సినిమాలు తగ్గడంతో హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా గ్లామర్ షో మీద దృష్టి పెట్టినట్టు కనిపిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉండే ఈ భామ తాజాగా షేర్ చేసిన ఫోటో అయితే రచ్చ రేపుతోంది. బ్యాక్ లెస్ టాప్ లో అధరాల అందాలు కనిపించే విధంగా ఆమె ఫోటో షేర్ చేయగా అది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Raashi Khanna is an actress who predominantly works in Telugu and Tamil language film industries. she treats her followers with hot pics often in social media.