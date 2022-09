పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ మాజీ సతీమణి, టాలీవుడ్ హీరోయిన్ రేణుదేశాయ్ మరోసారి వెండితెర మీద ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్‌తో వివాహం తర్వాత నటనకు దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు. పవన్ కల్యాణ్‌తో విడాకుల తర్వాత బుల్లితెర మీద ఎంట్రీ ఇచ్చారు. పలు రియాలిటీ షోలలో న్యాయమూర్తిగా, మెంటర్‌గా కనిపించారు. అయితే చాలా రోజుల తర్వాత ప్రస్తుతం మాస్ మహారాజా నటిస్తున్న టైగర్ నాగేశ్వరరావు చిత్రంలో కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నారు. సినిమాకు సంబంధించి, అలాగే రేణు దేశాయ్ పాత్రకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Tiger Nageswara Rao movie makers came up with a small glimpse to introduce Renu Desai’s character. Renu Desai is playing a very important and powerful character called Hemavathi Lavanam. It’s a real-life character and Hemalatha Lavanam was an Indian social worker, and writer, who protested against untouchability and the imbalance in the social system. Renu Desai, in the video