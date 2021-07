మరోసారి పేరు మార్చుకున్న సమంత: పెళ్లి తర్వాత అలా ఇప్పుడు ఇలా.. అక్కినేని కోడలిపై అనుమానాలు

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో దాదాపు పదేళ్లుగా స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలుగొందుతోంది అక్కినేని వారి కోడలు సమంత. ఆకట్టుకునే అందంతో పాటు అద్భుతమై యాక్టింగ్‌తో అలరిస్తోన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ సత్తా చాటుతోంది. అదే సమయంలో భారీ స్థాయిలో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ను సైతం సంపాదించుకుంది. ఈ మధ్యనే డిజిటల్ వరల్డ్‌లోకి అడుగు పెట్టిన ఈ బ్యూటీ.. అక్కడా దుమ్ము దులిపేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా సమంత తన పేరును మార్చుకుని అందరికీ షాకిచ్చింది. ఇంతకీ ఆమె ఎందుకిలా చేసింది? అసలు ఏం జరిగింది? పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

English summary

Tollywood Star Heroine Samantha Akkineni Now Doing Shakuntalam Movie. Now She Changed her Name in Twitter and Instagram. This Created Many Doubts.