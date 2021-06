Samantha Akkineni Remuneration: ఓటీటీ పరిశ్రమలో అత్యధిక పారితోషికం పొందిన నటిగా సమంత రికార్డ్.. తగ్గేదేలే!

అక్కినేని కోడలు సమంత ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్-2తో ఓటీటీలోకి ఎంటర్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె ఈ సిరీస్ లో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని తమిళ ఈలం సంస్థ కోసం పనిచేసే రాజీ అనే పాత్రలో కనిపించి ఆమె అలరించింది. రాజీ పాత్రలో ఆమె నటన అందరికీ నచ్చేసింది. దీంతో ప్రేక్షకుల నుంచే కాక సహ నటులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. అయితే ఈ సిరీస్ చేయడానికి గాను సమంత తీసుకున్న రెమ్యునరేషన్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Samantha Akkineni's debut digital series The family man started streaming in amazon prime video. as per latest reports she pocketed big bucks for starring in The Family Man 2. Samantha took home a big fat paycheque of Rs 4 crores, which makes her one of the highest paid actresses in the Indian OTT industry.