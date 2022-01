దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో సమంత రుత్ ప్రభు అగ్రతారగా వరుస సినిమాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తూ తన తడాఖాను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 తర్వాత పుష్పలో స్పెషల్ సాంగ్‌లో నటించి తన స్టార్‌డమ్‌ ఏంటో చూపించిన సమంత ఇప్పుడు మరోసారి ఫ్యామిలీ మ్యాన్ దర్శక ద్వయం రాజ్ డీకేతో కలిసి మరోసారి క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

South super Star Samantha Ruth Prabhu is to join with The family man directors. Reports suggest that she is going to play Raji role in Raj and DK's The Family Man prequel.