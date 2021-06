టాలీవుడ్ హీరోయిన్ బాడీ గురించి నెటిజన్ల కామెంట్స్.. దిమ్మతిరిగే సమాధానం ఇచ్చేసింది.. ఆ వేళ్ళు మీవైపే అంటూ!

బాల నటిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన సానుష సంతోష్ అంటే దాదాపు తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ పరిచయమే. బంగారం సినిమాలో మీరాచోప్రా చెల్లెలుగా నటించిన ఈ భామ ఆ తర్వాత ఇటీవలి కాలంలో నాని హీరోగా వచ్చిన జెర్సీ సినిమాలో కూడా ఒక జర్నలిస్ట్ గా నటించి మెప్పించింది. తన శరీరం గురించి నెటిజన్లు చేస్తున్న ట్రోల్స్ విషయంలో ఈ భామ తాజాగా ఒక అదిరిపోయే వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Actress Sanusha took to Instagram to share a photo of herself with a strong message about body shaming. She trolls all who body shamed her.