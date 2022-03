కరోనా కాలంలో చాలా మంది హీరోయిన్లు సోషల్ మీడియా వాడకం బాగా పెంచేశారు. తన అభిమానులతో నిరంతరం టచ్లో ఉండటమే కాక తనకు సంబంధించిన అనేక విషయాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకోవడంలో బిజీగా మారిపోయారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఇంటరాక్షన్ పెరిగిన తర్వాత తమ హాట్ ఫోటోలను, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ అభిమానులకు మరింత దగ్గరయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చేతిలో సినిమాలో ఉన్న భామలు వెనక్కి తగ్గడం లేదు, చేతిలో సినిమాలు లేవు అనుకున్న భామలు కూడా వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ప్రస్తుతానికి సినిమా అవకాశాల కోసం తపించి పోతున్న సీరత్ కపూర్ వదిలిన తాజా ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రకంపనలు రేపుతోంది. ఆ ఫోటో మీరు కూడా చూసెద్దురు పదండి.

“Believe in your heart that you’re meant to live a life full of passion, purpose, magic and miracles” 💗 -Roy T.Bennett pic.twitter.com/zeG5oqCq2y

run Raja run fame seerat Kapoor is trying to grab the attention of makers by sharing her hot photos.recently seerat Kapoor shared her pink blazer unbuttoned photo which went viral after sharing.