ఫోన్ నంబర్ అడిగిన నెటిజన్.. వెంటనే ఆలోచించకుండా ఇచ్చేసిన శృతి హాసన్.. కానీ?

కమల్ హాసన్ కుమార్తెగా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన శృతి హాసన్ సినిమా రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే . తనదైన నటనతో, డ్యాన్స్‌తో టాలెంట్ బయట పెడుతూ కమల్ హాసన్ కుమార్తె గా కాకుండా శృతిహాసన్ గా తన సొంత ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేసుకుంది . అయితే ఒకరితో ప్రేమలో పడి దాదాపు సినిమాలకు దూరం అయిపోయిన ఈ భామ ఆ ప్రేమ విఫలం కావడంతో మళ్లీ సినిమాల్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించింది.

తెలుగులో రవితేజ హీరోగా వచ్చిన క్రాక్ సినిమాతో హీరోయిన్ గా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ భామ ఆ తర్వాత రెండు నెలల్లో వకీల్ సాబ్ సినిమాతో మరో హిట్ అందుకొని.. తాజాగా ప్రభాస్ సరసన సాలార్ సినిమాలో ఆఫర్ కొట్టేసింది. అయితే ఈ భామ తాజాగా ఒక అభియాని అడిగిన ప్రశ్నకు షాకింగ్ సమాధానం ఇచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Shruti Haasan recently conducted a "Question and Answer" session with her followers on Twitter. in that she Tweeted Police Helpline Number To Fan Who Asked For Her Contact.