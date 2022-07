అందాల భామ సమంత రుత్ ప్రభు కెరీర్ రాకెట్‌లా దూసుకెళ్తున్నది. బాలీవుడ్‌లో పాగా వేసేందుకు సమంత సిద్ధమువుతున్నది. దక్షిణాదిలో అగ్రతారగా రాణిస్తున్న ఈ బ్యూటీ ఇకపై హిందీ సినిమా పరిశ్రమపై కన్నేసినట్టు కనిపిస్తున్నది. ఆ క్రమంలోనే సమంత భారీ, క్రేజీ ప్రాజెక్టులను గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నట్టు స్పష్టమవుతున్నది. సమంత లీడ్ యాక్టర్‌గా హీరోయిన్ తాప్సీ పన్ను నిర్మాతగా రూపొందించిన క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actress Taapsee Pannu to produce a movie with Samantha Ruth Prabhu as lead actor in Bollywood. She clarified that the movie will produced under banner of Outsider.