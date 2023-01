మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా డేటింగ్ వ్యవహారం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. వర్థమాన నటుడు, విలన్ వేషాలతో రాణిస్తున్న ప్రతిభావంతుడైన నటుడు విజయ్ వర్మతో అతి సన్నిహితంగా ఉంటున్న ఫోటోలు ఇంటర్నెట్‌‌లో వైరల్ అయ్యాయి.

అయితే విజయ్ వర్మతో అఫైర్ గురించి తమన్నా భాటియా ఎలాంటి కామెంట్ చేయకపోయినా.. ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ కనిపించింది. అయితే న్యూ ఇయర్‌ను సెలబ్రేట్ చేసుకొన్న ఈ ప్రేమపక్షులు మరోసారి మీడియా కంటికి చిక్కారు. తమన్నా భాటియా అఫైర్ వ్యవహారంలోకి వెళితే...

English summary

Tamannaah Bhatia's latest affair with Vijay Varma goes hot topic in the media. Tamannaah Bhatia caught with Vijay Varma at Mumbai Airport after new year celebrations in Goa. Here are the details of Milky Beauty.