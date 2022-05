అందం, అభినయంతో ప్రేక్షకులను దశాబ్దానికిపైగా ఆకట్టుకొంటున్న హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా. టీనేజ్ వయసులో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన మిల్కి బ్యూటీ వరుస విజయాలను అందుకొంటూ దక్షిణాదిలోనే కాకుండా హిందీలో తనకంటూ ఇమేజ్‌ను, స్టార్‌డమ్‌ను సంపాదించుకొన్నది. అనతికాలంలోనే అగ్ర హీరోలందరి సరసన నటించి మెప్పించింది. ఇటీవల సైరాతోపాటు పలు వెబ్ సిరీస్‌లో నటిస్తూ తన కెరీర్ గ్రాఫ్‌ను పెంచుకొంటున్నది. తాజాగా F3 చిత్రంతో మరోసారి తన ప్రతిభతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. 53లో తమన్నా రోల్, గ్లామర్, తన కెరీర్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

The F3 makers released some stills of Tamannaah from the movie and she looks smoking hot in red body-hugging dress. The actress flaunts her hot curves and thunderous thighs in these pictures