దేశ సినీ పరిశ్రమలో సుమారు రెండు దశాబ్దాల కెరీర్‌తో మూడు పదుల వయసులో కూడా భారీ ఆఫర్లతో తమన్నా భాటియా జోరు కొనసాగిస్తున్నది. సినీ రంగంలోకి వస్తున్న కుర్ర హీరోయిన్లకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా అందం, అభినయంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొంటున్నది. ఎప్పటికప్పుడు సినీ పరిశ్రమలో వస్తున్న మార్పులను అవలోకనం చేసుకొంటూ తనను మార్చుకొంటూ ముందుకెళ్తున్న మిల్కి బ్యూటీ తాజా వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆ వీడియో వివరాల్లొ వెళితే..

English summary

Milky Beauty Tamannaah Bhatia's Kodthe song of Ghani practice video shakes social media. Take more chances. Dance more dances. I'm dancing to the beat of Kodthe. It's your turn next!. varunkoniedela saieemanjrekar challenging both of you to take up the KodtheDanceChallenge.